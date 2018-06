Open Vld: "Nu snel verkeer vlottrekken" 23 juni 2018

02u55 0

De Antwerpse Open Vld roept alle politieke partijen op om werk te maken van snelle ingrepen die het verkeer weer vlot trekken. De verkiezingscampagne mag geen excuus zijn. "De frustratie en onveiligheid nemen toe, mensen vervreemden van het stadsbestuur", zegt lijsttrekker Philippe De Backer.





Een mobiliteitsbeleid moet niet vanuit een ingenieurslogica vertrekken, maar vanuit de voorkeuren van de burgers. De Backer kijkt daarvoor naar Nederlandse steden als Amsterdam en Rotterdam. "Ook in Antwerpen weten we hoe mensen zich bewegen. Dat kun je gebruiken om te weten welk openbaar vervoer je moet aanbieden. Dat hoeft zich niet te beperken tot De Lijn."





Van een tabula rasa wil Open Vld niet weten. De Backer: "Er zijn heel wat goede infrastructuurwerken gebeurd. Iedereen gebruikt naargelang de noden alle vervoersmiddelen. Soms is dat de fiets, soms de auto of de tram. We pleiten wel voor distributiehubs aan de rand van de stad, zodat Antwerpen voor de bedrijven toegankelijk blijft. Veiligheid is cruciaal: nette voetpaden, conflictvrije kuispunten en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Waarom zou je bijvoorbeeld op de Leien de borden op de fietspaden niet kunnen omkeren en de fietsers tegen de richting laten rijden? Dan ziet het autoverkeer hen beter komen." (PHT)