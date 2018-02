Open Vld: "Lastenverlaging voor horeca" 17 februari 2018

Philippe De Backer, lijsttrekker voor Open Vld in de stad, pleit voor een lastenverlaging én administratieve vereenvoudiging voor de horeca. "Laat ons bijvoorbeeld het vestigingsgedeelte van de horecabelasting op nul houden voor ondernemingen tot 100 vierkante meter."





Volgens schepen van Financiën en Middenstand Koen Kennis (N-VA) hoesten bewoners en bedrijven in Antwerpen 60 miljoen euro minder aan belastingen op dan in de vorige legislatuur (2007-2012). Maar Philippe De Backer en Anthony Pierards (voorzitter Open Vld district Antwerpen en zelf hotelmanager) willen méér. Zo pleiten ze voor een schrapping van het extra forfait voor dans- en privéhoreca voor zaken tot 100 personen. Wat de ondernemer ruim 5.800 euro per jaar kan opleveren. Bij wegenwerken vlak bij een horecazaak zou volgens De Backer het terrasgedeelte van de horecabelasting op nul moeten worden gehouden, tot een jaar na afloop van de werken.





Schepen Kennis wijst erop dat de stad nog slechts één horecataks toepast. "Voor zaken kleiner dan 50 vierkante meter hebben we de vestigingstaks geschrapt. En in de buurt van werken halveerden we de terrastaks." (PHT)