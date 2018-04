Open Vld heeft opvolger voor Annemie Turtelboom beet 19 april 2018

03u06 0 Antwerpen Het ziet er naar uit dat Open Vld zijn wit konijn heeft gevonden. Het gaat om Erica Caluwaerts (40), een Antwerpse strafpleiter. Zij moet nu de schoenen gaan vullen van Annemie Turtelboom die richting Europese Rekenkamer gaat.

De lijst werd gisteren op het partijbestuur van Open Vld Antwerpen goed gekeurd. Erica Caluwaerts komt op de tweede plaats, gevolgd door huidig schepen Claude Marinower en Willem-Frederik Schiltz op vier.





Caluwaerts heeft onmiddellijk een stevige taak voor zich. De Antwerpse Open Vld zocht al een tijdje naar die ene vrouw met ervaring en zin om zich bij de partij te voegen. Na het vertrek van Annemie Turtelboom en Karin Heremans verloren ze hun grote namen. Caluwaerts zal het dus mogen waarmaken aan de zijde van Philippe De Backer.





LVSV

De strafpleitster uit het Waasland is gekend in juridische kringen. Zo was ze onder andere advocate voor de familie van Gregory Bluj, de jongeman die na een zinloze discussie zonder aanleiding werd doodgestoken op een terrasje.





Hoever die bekendheid reikt, is nog maar de vraag. Ze draagt wel een liberaal verleden mee, zo was ze onder meer actief bij de studentenvereniging LVSV. Het was Karel De Gucht die Caluwaerts opmerkte voor haar politiek talent.





Kris Luyckx

Ze belandde na haar studies op het kantoor van strafpleiter, Kris Luyckx. Luyckx is overigens ook geen vreemde binnen de liberalen. Hij was gemeenteraadslid tussen 2011 en 2012, als opvolger van Annick De Ridder. Luyckx raakte echter niet op eigen kracht verkozen in 2012 en verliet daarbij ook het Antwerpse strijdtoneel. Het is dus nog afwachten of Caluwaerts op iets minder dan zes maanden tijd, genoeg bekendheid kan verwerven om die broodnodige stemmen bij Open Vld binnen te halen. (NBA/BJS/KAV)