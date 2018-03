Open Vld'er Remy Bisschops (93) overleden 27 maart 2018

03u37 0 Antwerpen Remy Bisschops is zaterdag op 93-jarige leeftijd, overleden in woonzorgcentrum Nottebohm. Hij was het oudste lid van Open Vld Antwerpen.

Aan Bisschops zelf kon je het niet onmiddellijk merken. Zo was hij laatst nog present op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, kwam hij nog naar de bestuursvergaderingen en was hij tot op vandaag bestuurslid van Open Vld Berchem.





Vooral in Berchem zal de liberaal herinnerd worden. Hij was sinds de jaren '60 lid van de partij en zetelde in de gemeenteraad en later ook districtsraad van Berchem. Hij was ook een tijdlang fractieleider in de districtsraad van het district.





Monument

"Remy was tot op heden voorzitter van de Berchemse Vuurkruisen en Oudstrijders 1940-1945. Jaarlijks organiseerde hij samen met het district Berchem een herdenking ter ere van Wapenstilstand. Hij speechte dan aan het monument van de Vuurkruisen aan de begraafplaats van Berchem en bracht hulde aan de gesneuvelden strijders van de Tweede Wereldoorlog. Met Remy verliest Berchem een monument. We gaan hem missen," vertelt Kris Gysels, voorzitter Open Vld Berchem.





Overtuigingskracht

"Met zijn 90ste verjaardag hebben we hem nog in de bloemetjes gezet. Hij liet zich horen op congressen en dacht mee over de koers die onze partij moest varen. Remy, ik ga je overtuigingskracht, jouw mening en warme persoonlijkheid missen," vult Open Vld-lijsttrekker, Philippe De Backer aan. (NBA)