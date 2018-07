Open oproep naar ontwerpteams voor nieuw M HKA 26 juli 2018

02u48 0 Antwerpen Minister van Cultuur Sven Gatz lanceert een open oproep naar ontwerpteams voor het nieuwe M HKA aan de Zuidersluis/Hof van Beroep.

De open oproep is een procedure in twee fasen. In een eerste fase stellen ontwerpteams uit binnen- en buitenland zich kandidaat. De bouwmeester stelt vervolgens een shortlist op met kandidaat-ontwerpers. Daaruit selecteert een selectiecommissie vijf teams die een ontwerpvoorstel mogen uitwerken. Die voorstellen worden in een tweede fase beoordeeld door een gunningscommissie. Op basis van die beoordeling formuleert uiteindelijk de bouwmeester, vermoedelijk eind volgend jaar, een advies aan de Vlaamse regering over de gunning van de studieopdracht. Het nieuwe museum zal zo'n 65,5 miljoen euro kosten en zou klaar zijn in 2023. (ADA)