Opa (81) riskeert celstraf tot z'n 100ste voor seksueel misbruik 24 maart 2018

02u56 0 Antwerpen Een grootvader van 81 heeft jarenlang zijn eigen kleinkinderen misbruikt. Het parket eist 14 jaar cel en 5 jaar terbeschikkingstelling. Gezien zijn hoge leeftijd dreigt de tachtiger dus levenslang achter de tralies te belanden. De beklaagde, die verstek liet, vertelde de politie dat hij de kinderen 'seksuele voorlichting' had gegeven.

De beklaagde woont momenteel in het Limburgse Houthalen-Helchteren, maar het misbruik speelde zich in het Antwerpse af. Het onderzoek begon in november 2016 na een klacht van een kleindochter. Omdat de ouders van het meisje in een echtscheiding verwikkeld waren, woonde ze bij haar grootouders. Ze vertelde tegen de politie dat ze vijf jaar lang, vanaf haar 8ste verjaardag, door haar opa was misbruikt. Soms haalde de beklaagde zijn kleindochter 's nachts uit bed om seks te hebben. Een keer betrok de man zijn hond bij de seksuele handelingen.





"Tegen zijn echtgenote zei de beklaagde dat hij buiten een sigaretje ging roken, maar in werkelijkheid volgde hij zijn kleindochter naar het toilet en vergreep hij zich aan haar", zei de advocate van het slachtoffer. "Om ervoor te zorgen dat mijn cliënte zou zwijgen, werd ze met cadeautjes overladen. Het slachtoffer heeft het erg zwaar: ze kampt met psychische problemen en verblijft in een instelling." Nadat het meisje haar verhaal naar buiten had gebracht, zeiden drie andere kleinkinderen in de familie dat ze ook door de beklaagde waren misbruikt. Bij sommigen ging het misbruik al 20 jaar terug.





Leugendetector

Pas na een test met een leugendetector gaf de opa de feiten schoorvoetend toe. Hij legde de schuld bij de slachtoffers, want "zij hadden om seksuele voorlichting" gevraagd.





De man werd in 1978 al veroordeeld, omdat hij de moeder van een van de huidige slachtoffers misbruikt had. Hij was nooit in therapie gegaan voor zijn probleem. Dat de man zijn kat naar zijn proces stuurde, kon de procureur niet pikken. "Zo geeft hij de slachtoffers de middelvinger. Hij is een pedofiel van de ergste soort en verdient een levenslange gevangenisstraf."





De kans dat de 81-jarige pedofiel de rest van zijn leven achter tralies slijt, is groot: de procureur vorderde 14 jaar cel én 5 jaar terbeschikkingstellig van de strafuitvoeringsrechtbank.





Vonnis op 4 mei. (BJS)