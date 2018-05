Op zoek naar rustig studeerplekje? Ga eens naar de disco 26 mei 2018

Club Ampere is naast de Leuvens Barvista en de Luikse club Le Cadran één van de drie Belgische discotheken waar studenten van 5 juni tot 7 juni kunnen gaan studeren voor hun blok. De clubs blijven voor de gelegenheid drie dagen open. De clubs zijn voor één keertje muisstil en in de studylounge is er gratis wifi, elektriciteit, handige studieprullaria en gezonde snacks. Voor wie nood heeft aan een welverdiende pauze, is er de energylounge. Daar kan je ontspannen in de gaming area, de benen losgooien tijdens de silent disco of luisteren naar één van de motivational speeches van wingsuit atleet en sport & motivatiepsycholoog Cédric Dumont of dokter Jef Geys. Bedoeling is dat je daarna terug met verse moed kan verder studeren. (DILA)