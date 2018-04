Op zoek naar 7.000 oud-studenten 13 april 2018

De AP Hogeschool is op zoek naar 7.000 oud-studenten Communicatie en Journalistiek. De opleidingen bestaan 50 jaar en dat willen ze samen met alle alumni op 25 mei 2018 vieren. Beide opleidingen hebben in de loop der jaren verschillende benamingen gekend en een hele reis afgelegd door verschillende Antwerpse hogescholen. Hoog tijd om de alumni terug te brengen naar hun alma mater die vandaag AP Hogeschool heet. AP Hogeschool zoekt al haar oud-studenten Communicatiemanagement, Journalistiek of voorlopers ervan. Aanmelden kan via de website http://communicatie-alumni.be.





(NBA)