Op stap met Peeters op Turnhoutsebaan HANDELAARS ONTVANGEN CD&V HARTELIJK BIJ HUISBEZOEK DIETER LIZEN

11 juni 2018

02u43 0 Antwerpen Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht ging CD&V lijsttrekker Kris Peeters zaterdag zelf stemmen ronselen bij de handelaars op de Turnhoutsebaan. "Het beeld dat De Wever ophangt van de Turnhoutsebaan als oord van criminaliteit klopt gewoon niet."

Een goedgeluimde Kris Peeters trok zaterdagmorgen naar de handelaars van de Turnhoutsebaan om reclame te maken voor het verkiezingsprogramma van CD&V. De lijsttrekker vertrok niet onvoorbereid naar Borgerhout. Naast een pak flyers had Peeters met Borgerhouts lijsttrekker Olivier Elias en kamerlid Nahimi Lanjri twee lokaal bekende gezichten meegenomen.





De meeste handelaars gaven Peeters een warme ontvangst. "Zijn er misschien nog problemen die u graag nog aangepakt wil zien?", vroeg hij aan zowat elke passant of handelaar die hij kruiste. Regelmatig kwam het parkeerprobleem ter sprake. "Ik baat al bijna 10 jaar deze slagerij uit", zegt Abdeslam Boulkahref van slagerij Mounir. "Maar parkeerplaats blijft een probleem in deze buurt. Voor de handelaars, maar ook voor de klanten. Ze parkeren noodgedwongen dubbel, met alle veiligheidsproblemen van dien." Peeters knikt. "We gaan dat aanpakken, bijvoorbeeld met een parkeertoren naast het park op Spoor Oost."





Het verschil in stijl tussen De Wever en Kris Peeters werd heel erg duidelijk tijdens het deur-aan-deur-bezoek. De Wever flyert op de opvallend blanke vreemdelingenmarkt, Peeters wil stemmen winnen onder allochtonen. "Het beeld dat de burgemeester ophangt van deze buurt als oord van terrorisme en criminaliteit, klopt gewoon niet", zegt Peeters. "Ik ben net aangenaam verrast door de sfeer en de hartelijke ontvangst hier." Toch stippen ook de handelaars aan dat er problemen zijn. "Er zijn de laatste twee maanden 4 overvallen gebeurd, in de Zeeman zelfs door 2 jongens met een mes, op klaarlichte dag", zegt Zabi Samir van de krantenwinkel. "We willen terug meer wijkagenten op straat die de buurt kennen", zegt Nahima Lanjri. "Nu rijden ze wel voorbij in de combi, maar er wordt te weinig gepatrouilleerd."





De keuze voor de Turnhoutsebaan is niet toevallig. Naar schatting 64.000 allochtone kiesgerechtigden hebben zich nog niet laten registreren. Nochtans kunnen ook niet EU-burgers die langer dan 5 jaar in ons land verblijven, gaan stemmen na registratie. Veel mensen die de CD&V'ers op straat aanspreken, weten dat niet eens. "Een enorm kiespotentieel, ook voor ons", zegt Peeters. Afwachten of deze Antwerpenaren op 18 oktober op de uitnodiging ingaan.