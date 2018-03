Op stap met ganzen 08 maart 2018

Al voor de tiende keer vindt deze week het cultureel festival Calamartes plaats. Studenten van de Universiteit Antwerpen willen vooral kunst en cultuur bereikbaar maken voor jongeren. Burgemeester Bart De Wever, rector Herman Van Goethem en schepen van Onderwijs Claude Marinower openden gisteren het festival, door eerst in stoet naar de Spiegeltent te trekken en daar de lintjes te knippen. Maar het is vooral de Ganzenparade die op veel bekijks kon rekenen. Het echt cultureel verantwoorde gedeelte begon gisterenavond: in de spiegeltent speelden Milo Meskens, Chackie Jam en Pyroclastic Wave, de winnaars van de Rock Rally die vorige week al plaats vond. En ook de komende dagen is de Spiegeltent in het hof van Liere de plaats van afspraak. Daar zijn er onder andere een workshop improvisatietheater, een foodtruckfestival en de ondertussen beroemde TD Pensionné waar de studenten de bewoners van het aangrenzende woonzorgcentrum hun beentjes eens kunnen losgooien. Meer info via: www.calamartes.be/. (NBA)