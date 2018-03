Op naar 14de titel in 118 jaar 10 maart 2018

02u28 0 Antwerpen Als Beerschot Wilrijk vandaag Cercle Brugge bedwingt, viert het Kiel zijn veertiende titel in de 118 jaar dat daar wordt gevoetbald. Bij de dertien gewonnen titels - wat doet denken aan het oude stamnummer 13 - zitten er zeven nationale.

1907: Beerschot Athletic Club - een naam die tot 1968 standhoudt - behaalt zijn enige titel in de tweede klasse. Het seizoen voordien was de club gedegradeerd. De promotie komt er in twee schuifjes: eerst via een regionale voorronde, nadien in een nationale eindronde. De 34-0 tegen Antwerp Football Alliance is de grootste zege ooit.





1922: Beerschot flirt met een faillissement na de financiële kater van de Olympische Spelen in 1920. Gefortuneerde bestuursleden redden de club. Na een testmatch tegen Union is de eerste nationale titel een feit.





1924 tot 1926: drie Belgische titels op rij. De club wordt in 1924 koninklijk, of zoals het hoorde toen: 'Royal'. Een nieuwe superster staat op: midvoor Raymond Braine.





1928: vijfde titel, nadat het seizoen daarvoor... Cercle Brugge het Kiel de titel had afgesnoept.





1938-1939: Raymond Braine keert na een profcarrière in Praag terug. Beerschot speelt hogeschoolvoetbal en blikt de Rode Duivels in een oefenmatch in met 2-6. Dan komt de oorlog. Beerschot zal nooit meer Belgisch kampioen worden.





1992: Beerschot VAC pakt na een sportieve en financiële degradatie uit eerste klasse meteen de titel in derde klasse.





2014-2017: Wilrijk - stamnummer 155 - geeft het failliete Beerschot AC een nieuw leven. Het wordt een triomftocht met vier opeenvolgende titels, van eerste provinciale tot eerste amateurliga. (PHT)