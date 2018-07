Op één na grootste containerschip ter wereld te gast 12 juli 2018

Het Deurganckdok ontvangt op 23 juli de Cosco Shipping Universe, het op één na grootste containerschip ter wereld. Met 400 meter lengte en 58,6 meter breedte lijkt de Cosco Shipping Universe quasi even groot als andere grote containerschepen. Maar hij heeft een extra laag onder en boven het dek, waardoor zijn capaciteit van 21.237 TEU (containers) bijna 1.000 TEU hoger ligt dan anderen. Kranen met uitzonderlijk brede reikwijdte zijn nodig om te laden en lossen. Zes andere kranen werden opgehoogd om aan alle containers te kunnen. Wie het schip wil spotten, kan op 23 juli best even de website www.portofantwerp.com volgen om te zien hoe laat het aankomt en wanneer het vertrekt. Havenbedrijf Antwerpen organiseert gratis boottochten, zodat je het schip van dichtbij kan zien. (ADA)