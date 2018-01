Op avontuur in Red Star Line Museum met Krokuskriebels 25 januari 2018

Tijdens de krokusvakantie organiseren het Red Star Line Museum en de Gezinsbond de negende editie van Krokuskriebels. Van 10 tot en met 18 februari kunnen kinderen van 1,5 jaar tot twaalf jaar er terecht voor een dag vol avontuur. Voor de jongste onder de kinderen is er 'Speelvogels op reis' met verschillende speelplekken in de museumzalen. De kinderen tussen drie en zes jaar kunnen er terecht voor 'Op reis met verhalenvertellers'. Verhalenvertellers verstoppen zich in het museum en fluisteren spannende verhalen gecombineerd met doeopdrachten. Voor de zes tot twaalfjarigen is er 'Duik in de familiekoffer'. Met een koffer in de hand ontdek je zelf de verhalen achter de verschillende voorwerpen. (ADA)