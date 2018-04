Oosterweelwerf Linkeroever wordt 'leerwerf' 19 april 2018

De Oosterweelwerf op Linkeroever en in Zwijndrecht wordt een 'leerwerf' voor scholieren, studenten, werkzoekenden en cursisten uit opleidingen.





Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) investeert 386 miljoen euro in de werken aan de Oosterweelverbinding op Linkeroever, die minstens 4,5 jaar in beslag zullen nemen. Zo'n 400.000 euro daarvan gaat naar Talentenwerf. Het talentenhuis gaat met het budget werkplekleren, bouwopleidingen, werfbezoeken en stages organiseren op de werf voor scholieren, studenten, werkzoekenden en cursisten uit bouwvakopleidingen.





Op de werf op Linkeroever zijn 160 stageweken voorzien. 70 stageweken zijn gereserveerd voor werfbedienden, zoals hogeschoolstudenten-landmeters. Er worden ook opleidingen als riolerings-, betonnerings- en bekistingswerken voorzien op de werf voor werkzoekenden en leerlingen uit het deeltijds en voltijds bouwonderwijs. (BJS)