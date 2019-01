Oosterweel: wanneer trekt de mist op? Stevige discussies over knelpunten in tracé philippe truyts

31 januari 2019

22u51 0 Antwerpen Antwerpen beleefde donderdag een mistige ijsdag en voorlopig hangt er ook mist over de vooruitgang in de Oosterweelverbinding. Volgende week, op 7 februari, houden de actiegroepen hun 26ste Horta-avond. De hamvraag is of ze voor de Oosterweel Light veel doorbraken kunnen melden. Er zouden nog stevige discussies woeden.

Het ongeduld groeit op vele banken. Eind januari zou er klare wijn worden geschonken over hoe de Oosterweelverbinding er zal uitzien nabij het Noordkasteel, de Groenendaallaan en Schijnpoort. Dat zijn al langer dan vandaag knelpunten. Hoe breed of hoe smal worden trouwens de kanaaltunnels die de in 2009 weggestemde Lange Wapper op de tekentafel vervingen? We belden met Ringland en Ademloos, maar die willen liever niets kwijt. Er moet nog een en ander worden uitgeklaard.

En wat met de BAM? De ooit zo door de actiegroepen uitgespuwde organisatie is zichzelf aan het herorganiseren. Zo kwam activist Manu Claeys (stRaten-generaal) recent in de raad van bestuur en werd Bart Van Camp, ex-kabinetschef van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), omgevingsmanager.

BAM op Horta

De BAM zorgt alvast voor een primeur door voor het eerst ook sprekers te sturen naar Horta. Wim Van Hees (Ademloos) is daar terecht blij mee. Maar of het avondje Horta ‘breaking news’ oplevert, valt te bezien. Tim Van der Schoot (woordvoerder BAM): “We voeren volop gesprekken met de burgerbewegingen. Volgende week of daarna hopen we meer info te kunnen geven.”

Wim Van Hees belooft een stand van zaken voor Oosterweel, de overkapping en het Haventracé en uitleg over het plan-MER. “Het was de voorbije jaren niet makkelijk en we hebben er keihard aan gewerkt. We denken dat het de goede kant opgaat”, zo schrijft hij in de uitnodiging voor Horta.

Toen op 15 maart 2017 het Toekomstverbond werd gesloten, stelde Van Hees dat falen géén optie was. En dat iedereen – actiegroepen, overheid en intendant Alexander D’Hooghe – elkaars gevangene was. “Ik sprak profetische woorden”, zegt Van Hees donderdag aan ons. “Als je met iedereen vooruit wil, kan dat het tempo vertragen. Maar het is ook dat proces dat voor betere oplossingen zorgt. Dat ga ik nu niet doorbreken. Het vorige systeem (zónder samenwerking van de overheid en de BAM met de burgerbewegingen, red.), is vastgelopen. Voor het huidige – het Toekomstverbond – is er geen alternatief.”

Valkuilen

De complexiteit van het hele project houdt vele gevaren op stilstand in. Oosterweel, met alles wat daarbij hoort in het Routeplan 2030 (opvolger van het Matserplan 2020), gaat over leefbaarheid, mobiliteit, technische uitdagingen, juridische valkuilen en uiteraard centen. “De ene partij vindt al eens van de andere dat die er niet op de juiste manier naar kijkt”, zegt Van Hees. “Maar er is geen andere weg dan de consensus, ook als dat de besluitvorming vertraagt.”

De Oosterweelverbinding moet in 2025 openen. Die datum schoof al een aantal keer op. Als er de volgende maanden te veel wordt getreuzeld, is ook 2025 onhaalbaar.

Ringland viert

Er is niet enkel Horta volgende week. In februari bestaat Ringland vijf jaar. Dat wordt gevierd met ‘Het Ringland Boek, vijf jaar burgers in beweging’. In deSingel is er op zaterdag 16 september een verjaardagsfeest.