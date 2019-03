Ook Urbanus en Kim Duchateau krijgen stripmuur in Antwerpse binnenstad ADA

07 maart 2019

Naast Jommeke en zijn vrienden en de familie Kiekeboe, krijgen ook Urbanus en Kim Duchateau een stripmuur in Antwerpen. Urbanus krijgt een plek op de muur in de Boterhamstraat en cartoonist Kim Duchateau zal te zien zijn in de Grote Goddaard. Zij zijn voorlopig ook de laatste die een stripmuur zullen krijgen. Jaren geleden startte het project om bekende striphelden te eren met een muurschildering. Toen was het opzet om vijftien van deze muren te beschilderen. Met de komst van Urbanus en Duchateau is dat doel ook bereikt. Maar zeg nooit nooit, klinkt het bij de organisatie en wie weet komen er in de toekomst wel nieuwe muren bij.