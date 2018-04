Ook Rubens zelf moet weer blinken 12 april 2018

Om het Barokjaar in juni in stijl te kunnen beginnen, wordt niet enkel het Rubenshuis en een zelfportret van Pieter Paul Rubens gerestaureerd, ook het standbeeld van de schilder zelf op de Groenplaats krijgt een grondige poetsbeurt. Sinds dinsdag zijn de stellingen in opbouw rond het beeld. Maandag start de 'zachte' reiniging van het beeld. Mensen van Levanto zullen, in het kader van een sociaal tewerkstellingsproject, zand en roet van het beeld poetsen. Midden mei moeten de stellingen weg zijn en zal Rubens terug blinken. (DILA)