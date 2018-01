Ook Open Vld zet de deur open voor onafhankelijken 25 januari 2018

02u35 0 Antwerpen Gaat Open Vld ook op zoek naar een bredere lijst? Het zou kunnen. Voor een nieuw boek werden er alvast 11 duo's samengezet voor een debat. "Het boek staat los van de politiek maar er is veel interesse van buitenaf om aan te sluiten", zegt lijsttrekker Philippe De Backer.

Het ziet er naar uit dat een politieke kleur of partijkaart niet langer nodig is om deel te nemen aan de Antwerpse verkiezingen. Na sp.a en Groen, die al affiniteit toonden met onafhankelijke kandidaten, spreekt ook Open Vld met een heel aantal mensen buiten de politiek. Onder andere schrijver Jeroen Olyslaegers, voetballer Moussa Dembélé en ondernemer Bruno Segers werkten mee aan 'Klank van de Stad'. "Dit boek is voor alle duidelijkheid niet politiek. Maar ik kom de laatste maanden met zoveel interessante mensen in contact, die elke dag met hun twee voeten in het Antwerpse leven staan, dat we daar iets mee wilden doen. Het resultaat zijn 11 gesprekken tussen telkens twee mensen van verschillende pluimage", zegt De Backer. Zelfs de omslag kan je amper nog blauw noemen, het is eerder een appelblauwzeegroen geworden. De belangrijkste boodschap die in het boek naar voren moet komen, is optimisme. "Er zijn ongelofelijk veel en goede ideeën voor deze stad. We moeten ook afstappen van het fatalisme. Ik voel heel veel positivisme bij deze mensen en dat moeten we uitspelen." Over de lijstvorming zelf wil of kan De Backer nog niet veel zeggen. "De gesprekken zijn lopende, er zijn veel mensen die zich aanbieden maar er zijn nog geen beslissingen genomen. Alle mensen met een liberale visie voor onze stad zijn welkom." 'Klank van de Stad' is gratis te downloaden via de Open Vld-website. (NBA)