Ook lege containers kunnen nu 's nachts worden opgehaald 26 juni 2018

Ruim een jaar na de nachtopening van de Antwerp Gateway-terminal, opent DP World Antwerp nu ook zijn 'empty depot' 's nachts. Vanaf maandag 2 juli kunnen de eerste lege containers 's nachts geladen en gelost worden op de "Empty Depot Services". Truckers zullen vanaf dan rechtstreeks op het empty depot terecht kunnen voor zowel afzetten als oppikken van lege containers, wat de files overdag aanzienlijk verkort. Transportbedrijven vroegen al langer achter een dergelijke nachtopening zodat ze na aflevering van een container ook een lege weer mee kunnen nemen.





"Naar aanleiding van de recordvolumes in de Antwerpse haven, is het tijd dat de andere logistieke spelersons voorbeeld volgen", zegt Rob Harrison, CEO van DP World Antwerp.





Antwerp Gateway is sinds 22 maart 2017 's nachts geopend. Het gezamenlijk initiatief van de terminals aan het Deurganckdok werd opgezet om het hoofd te bieden aan de opstoppingen en files in de Waaslandhaven overdag. Vorige zomer investeerde DP World in haar empty depot, zo kwam er nog een aparte in- en uitgang en werd het administratieproces geautomatiseerd. Datwas nodig om de verdubbeling van het volume in het empty depot op te vangen. (DILA)