Ook in Antwerpen brossen leerlingen voor het klimaat David Acke

16 januari 2019

Ook in Antwerpen zullen leerlingen van verschillende secundaire scholen spijbelen voor het klimaat. Ze trekken niet naar Brussel maar zullen morgen vanaf 9 uur de Antwerpse Groenplaats inpalmen. De vijf initiatiefnemers willen geen alternatief zijn voor de actie in Brussel maar ervoor zorgen dat ook zij die niet in Brussel geraken hun stem kunnen laten horen.

Vorige week waren ze met zo een drieduizend in Brussel. Scholieren die spijbelden om te protesteren voor een beter klimaat(beleid). Ook een Antwerpse delegatie was toen aanwezig. Louis (17), Warre (18), Maya (17), Wieter (17) en Helder (17) schreeuwen toen ook de beleidsmakers wakker. En omdat ze dat blijven doen maar het niet praktisch is elke donderdag naar Brussel te trekken, organiseren ze morgen een gelijkaardige actie op de Groenplaats. Bovendien willen ze ook de Antwerpse bestuurders wakkerschudden. “Omdat we dit protest wel degelijk elke donderdag willen organiseren, is het niet praktisch naar Brussel af te zakken. Ook financieel is dat niet zomaar mogelijk voor iedereen. De actie morgen op de Groenplaats is geen alternatief voor de actie in Brussel. Daarom zullen we elke donderdag samenkomen op de groenplaats om 9 uur,” vertelt Warre. “Maar tegelijk willen we ook de lokale bestuurders aanspreken over het klimaatbeleid. We hebben de bevoegde schepen Jinnih Beels aangeschreven met de vraag ons concreet uit te leggen waar deze stad heen wil met het klimaat. Welke concrete acties er de komende legislatuur gepland staan. We hebben wel het bestuursakkoord gelezen maar dat is niet altijd even duidelijk,” vult Helder aan.

Op Facebook hebben al een 1.300 mensen hun interesse getoond al verwacht het vijftal niet meteen zoveel volk. “Dit initiatief moet groeien en daarom zijn we al blij als we een honderdtal jongeren kunnen zijn. We hopen ook dat heel wat andere jongeren in andere gemeentes dit initiatief opvolgen als ze niet in Brussel geraken,” zegt Maya.

De leerlingen van het Stedelijk Lyceum Groenhout in Berchem krijgen bovendien speciale projectweken voorgeschoteld met als thema klimaat. “We ondersteunen de actie van de leerlingen en willen het ook een educatieve invalshoek geven. Omdat het belangrijk is te weten waarvoor je actie onderneemt, dompelen we onze leerlingen onder in het klimaat. In kleinere groepjes werken ze elk aan een apart thema waarna ze hun kennis delen met hen medeleerlingen,” vertelt leerkracht Lieven Verdelen. “Zo kunnen ze hun mening onderbouwen met feiten en de beleidsmakers en pers een correct antwoord bieden.” Omdat de leerlingen dit elke donderdag willen doen, bekijkt de school of ze de lesuren op donderdagvoormiddag elke week kunnen veranderen. “Zo mis je telkens maar één uur van een vak in plaats dat één vak nooit kan doorgaan,” klinkt het bij de leerlingen.