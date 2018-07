Ook forse vertragingen op Antwerp Airport 20 juli 2018

De technische problemen bij de verkeersleiding van Belgocontrol hebben ook de Antwerpse luchthaven parten gespeeld. Een viertal avondvluchten is met aanzienlijke vertraging in Deurne opgestegen.





De passagiers van de vluchten naar München (Duitsland), Toulon (Frankrijk) en Zürich (Zwitserland) moesten circa 1.40 à 1.45 uur geduld oefenen voor hun toestel kon vertrekken. Omstreeks 21 uur was de vlucht naar London City - voorzien om 17.45 uur - nog steeds niet opgestegen.





Het hele Belgische luchtruim werd gisternamiddag voor anderhalf uur gesloten. Dat leidde tot heel wat geschrapte en afgeleide vluchten.





Vandaag zou alles weer normaal moeten verlopen op Antwerp Airport. (PHT)