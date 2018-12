Ook drugsdealers hebben soms dikke pech: precisieweegschaal valt van dak recht voor voeten van agent Patrick Lefelon

06 december 2018

Ook drugsdealers hebben wel eens dikke pech. Ismaël T. uit Borgerhout kan ervan meespreken. Zijn precisieweegschaal gleed van het dak en kletterde op het voetpad waar agenten klaarstonden voor een inval. Op het drugsproces tegen de broers Ismaël en Mohammed T. vielen wel meer leuke weetjes te noteren.

In mei 2018 kwam de politie na gepuzzel met anonieme simkaarten uit bij Kevin V. (35) uit Ranst. Hij bracht als drugskoerier de bestellingen van bendeleider Ismaël T. rond. De politie spotte hem op de parking van een Quick. Na telefoontap kwamen ook Chalid El M. (34), Rachid A. (24) en Soufian T. (22) als drugskoeriers in beeld.

De zes verdachten werden op 9 september 2018 van hun bed gelicht. Dat ging niet overal even vlot. De vader van Ismaël blokkeerde de voordeur zodat zijn zoon vanuit zijn slaapkamer gauw een zak met 1 kg cocaïne en 66 biljetten van 50 € op het dak van de buren kon zwieren. Hij mikte de precisieweegschaal er achteraan maar het toestel kletterde naar beneden en viel pardoes voor de voeten van de agenten aan de voordeur.

Agent in maag geschopt

Bij de huiszoeking bij de familie van Rachid A. in Antwerpen eenzelfde tafereel. Zijn vader probeerde de agenten tegen te houden. “Sorry vader verstaat geen Nederlands”, reageerde Rachid. Net voordien had vader wel in goed verstaanbaar Antwerps geroepen: “Pakt portefeuille in kamer.” Het kwam tot trekken en duwen waarbij een familielid een agent in zijn maag schopte en iemand anders een klap uitdeelde.

Vijf van de zes verdachten gingen vrij vlot tot bekentenissen over. Zij zaten zonder werk of kwamen net uit de gevangenis en hadden geen inkomsten. Dus kozen zij maar voor het snelle geld van drugskoerier. Per bestelling van één gram coke (50 euro) kregen de koeriers 10 euro. Trouwens, één gram coke is niet letterlijk te nemen. Ismaël gaf toe dat er amper 0,5 gram echte coke in zakje zit, aangevuld met waardeloos mengmiddel.

Eén van de verdachten, Soufiane T., onthulde dat hij een wokrestaurant op de Turnhoutsebaan had overgekocht van de criminele familie S., beter gekend gekend als Mixers. Hij doopt het China Lina maar het restaurant ging in een mum failliet. Soufiane T. werd dan drugkoerier om zijn schuld van 25.000 euro af te lossen.

‘Karel De Grote’

Tijdens de telefoontaps bleef Mohammed T. (29), die werd aangesproken met de schuilnaam ‘Karel De Grote’ het meest op de achtergrond. Toch beschouwt de aanklager hem als de eigenlijke bendeleider. De 700 euro die hij als hulpkok verdiende staat niet in verhouding tot zijn dure levensstijl. Bij de huiszoeking werd een doosje van een Rolex ter waarde van 12.250 euro en een dure Michael Kors-horloge gevonden. Wanneer hij onder nul kwam te staan, stortte hij uit het niets 4.500 euro cash op zijn rekening.

De aanklager vorderde voor de zes verdachten straffen van 2 jaar tot 40 maanden en geldboetes van 48.000 euro (Mohammed) en 24.000 euro voor Ismaël.

“Broer onschuldig”

Hoofdverdachte Ismaël T. legde uit waarom hij na zijn eerste vrijlating toch terug in de drugshandel stapte. Hij had echt wel geprobeerd een vaste job te vinden. Toen dat niet lukte en hij per toeval een klantenlijst van coke-gebruikers in handen kreeg, was hij weer vertrokken. Hij benadrukte nogmaals dat zijn broer Mohammed onschuldig is.

De koeriers bekenden dat zij uit geldnood enkele dagen of hooguit enkele weken bestellingen cocaïne hadden rondgebracht. De rechters doen op 20 december uitspraak.