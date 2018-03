Ook De Wever belooft nieuw voetbalstadion 06 maart 2018

Het is niet duidelijk of het de voetbalkoorts of de verkiezingskoorts is die toeslaat, maar Bart De Wever beloofde gisteren op ATV dat, indien hij herverkozen wordt, Antwerpen zijn Stadion Aan de Stroom krijgt. Dit ten laatste tegen 2024.





De plannen voor een groot nieuw voetbalstadion waar de twee grootste Antwerpse clubs in moeten spelen, gaan al mee van in 1995. Ook Patrick Janssens wilde in 2006 een stadion bouwen en liet de plannen zelfs in het bestuursakkoord inschrijven. Volgens De Wever is nu het juiste moment aangebroken voor een stadion aan Petroleum Zuid. "Er is voldoende interesse bij de verschillende actoren", zegt De Wever. "Ik maak me sterk dat, als ik herverkozen wordt, ik dit stadion wil en zal realiseren tegen 2024. Een modern stadion aan de stroom waar ook concerten kunnen doorgaan". Antwerp draait goed mee in 1A, vaak voor een vol stadion. Beerschot Wilrijk kan zaterdag promoveren naar 1A. "Vandaag stapelen de successen zich op en de aanhang van beide clubs is ongelofelijk. Dit betekent heel veel voor tal van Antwerpse gezinnen. Ik ben heel optimistisch dat voor het einde van de volgende legislatuur de lintjes van een nieuw stadion zullen worden geknipt".





De nieuwe tribune die recent onthuld werd op de Bosuil hoeft een nieuw groot stadion niet in de weg te staan volgens De Wever. Ook in het Olympisch Stadion op het Kiel plant de stad een grote investering van 1,2 miljoen euro. "Dit is nodig om het stadion speelklaar te krijgen voor het niveau van 1A. Ook de club zelf maakt hiervoor 600.00 euro vrij". Bij de twee clubs was er niemand bereikbaar voor commentaar. (DILA)