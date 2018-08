Ook cafébaas opgepakt voor ammoniakaanval in Antwerpen FT

04 augustus 2018

10u32

Bron: Belga 1

Afgelopen nacht is in Antwerpen-Noord een tweede verdachte opgepakt voor de ammoniakaanval waarbij een 49-jarige man zwaargewond raakte aan de ogen. Dat zegt de lokale politie. Het gaat om de uitbater van het café waar de ruzie tussen het slachtoffer en de eerst opgepakte verdachte plaatsvond. Volgens het slachtoffer was hij de man die het flesje ammoniak gooide, maar de politie heeft hem na verhoor weer vrijgelaten.

De Antwerpse lokale politie stelt nog dat het verhaal van het slachtoffer, dat pas gisteren in de loop van de late namiddag een eerste keer kon worden verhoord, momenteel nog erg warrig is. De aanvankelijk geïdentificeerde verdachte blijft daarom voorlopig in de cel en zal vandaag worden voorgeleid. Intussen hoopt de politie meer duidelijkheid te krijgen op basis van camerabeelden en eventuele getuigenissen.