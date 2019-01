Ook Antwerps protest voor beter klimaat klinkt steeds luider (en politieker) David Acke

24 januari 2019

16u52 0 Antwerpen Vorige week waren ze nog met zo een 150-tal scholieren, vandaag groeide dat aantal tot zowat 500 jongeren die de straat optrokken voor een beter klimaat. Om 14 uur verzamelden ze op het Operaplein om nadien door de Antwerpse straten richting Groenplaats te trekken. In tegenstelling tot vorige week, gebeurde dat met veel meer kabaal en hier en daar toch ook een politieke boodschap.

De cijfers over het aantal scholieren dat door Antwerpen trok voor een beter klimaat lopen uiteen. De politie spreekt over 500 tot 600 jongeren, de organisatie sprak dan weer over (een erg optimistische) “meer dan duizend.” Feit is wel ook in Antwerpen de schreeuw voor een beter klimaat elke week luider wordt. Om 14 uur verzamelden de scholieren op het Operaplein om nadien door de Antwerpse straten richting Groenplaats te trekken. In tegenstelling tot vorige week was dat ook een pak luidruchtiger en met veel meer protestborden. Was het vorige week ook nog eerder een Antwerpse aangelegenheid, kwamen nu ook jongeren van over heel de provincie richt de stad.

Vrienden Lisa (17), Karen (17), Floor (16) en Kenzo (17) kwamen met de bus uit Turnhout afgezakt. Zij kozen heel bewust om in Antwerpen mee te lopen en niet naar Brussel te trekken. “We hebben meer een connectie met Antwerpen dan met Brussel en bovendien is het ook praktischer om hier te geraken,” vertelt Lisa, die ons ook meteen vroeg een foto van hen te nemen met haar smartphone. “We moeten die foto nemen van onze school als bewijs dat we hier waren. Anders dreigen we een dag geschorst te worden.” En ook hun ouders moesten een schriftelijke toelating geven dat zij hier mochten zijn. “Maar moest de school ons dit verbieden, dan zouden we nog naar Antwerpen gekomen zijn. We vinden het heel belangrijk om onze stem te laten horen voor een beter klimaat,” zegt Kenzo. “De school laat dit nu toe op voorwaarde dat we ook op school ons steentje bijdragen door af en toe de speelplaats op te ruimen,” zegt Floor.

Eens op pad kregen de jongeren opvallend veel steunbetuigingen van passanten. Bewoners keken uit hun raam en trakteerden de jongeren prompt op applaus en nog een aantal sloten zich aan. Een delegatie van de Antwerp Management School stak de scholieren dan weer een hart onder de riem door op het Mechelse Plein gratis warme chocomelk en koekjes uit te delen. “Wij dragen duurzaamheid hoog in het vaandel en op deze manier willen wij deze generatie steunen in hun strijd voor een beter klimaat. Deze morgen zijn we op het idee gekomen en misschien dat we ons volgende week nog beter te organiseren,” vertelt Sara Bastiaensens. En ook wetenschappers van het departement biologie van de Universiteit Antwerpen sprak de jongeren toe. “Wij willen hen vooral laten weten dat wat ze doen meer dan nodig is en dat ze gelijk hebben er iets moet veranderen,” klinkt het.

Tijdens de mars klonk hier en daar toch ook een politieke boodschap. Zo waren er slogans tegen het kapitalisme en pleitte een spreker voor gratis openbaar vervoer. “We hebben vier milieu-ministers maar geen milieubeleid,” riep iemand de scholieren toe in de microfoon. Het werd op applaus onthaald door de menigte.