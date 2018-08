Ook achter brommer is Van Aert de rapste NA-TOUR DERNY CRITERIUM NA JAREN WEER OP GROTE MARKT DIETER LIZEN

09 augustus 2018

02u52 0 Antwerpen De twintigste editie van het Antwerpse na-Tour Derny Criterium vond voor het eerst in jaren opnieuw op de Grote Markt plaats. Na twee edities met miezerweer op het Eilandje zorgden de zon, een spectaculair

parcours, een verbeten schaatser en voor het eerst dames aan de start voor een gesmaakte





editie. Wout Van Aert schoot de hoofdvogel af.





Na twee druilerige edities op het Eilandje werd er nu op en rond een zonovergoten Grote Markt gekoerst. Toch werd het niet bepaald een volkstoeloop. Het volk stond niet bepaald rijendik langs het korte maar uitdagende parcours, waar de kasseien van de Kaasrui, de uiterst smalle Pieter Potstraat en het scherpe bochtenwerk aan de Vlasmarkt voor vuurwerk zorgden.





Pas in de finale bij de mannen liepen de terrassen op en rond de Grote Markt helemaal vol. Inhalen op het smalle, bochtige parcours bleek voor de renners overigens een hele uitdaging. "Het parcours is heel spectaculair dit jaar, maar het is niet zo gemakkelijk om via de smalle doorgangen langs de dranghekken overal te geraken", zegt André, een zestiger die met zijn vrienden vooral pinten komt pakken.





Voor het eerst was er, onder impuls van organisatrice Joyce Foubert, ook een vrouwenwedstrijd.





Toptalent Kelly Druyts (28) zorgde voor een leuke aankondiging voor haar race: "Ik trouw zaterdag en in januari verwachten mijn toekomstige en ik ons eerste kindje."





Swings wint Strijdlust

Ze zou daarom voorzichtig rijden in deze laatste koers van haar seizoen, maar de Antwerpse liet zich toch zeker niet kennen. Ze reed, overigens zonder derny's, lang aan kop van het peleton en eindigde uiteindelijk vierde. De Belgisch kampioene Annelies Dom, Sanne Cant, wereldkampioene in het veldrijden en Amy Cure, de in Edegem wonende schoonzus van Serge Pauwels vormden het weinig verrassende erepodium bij de dames.





Bart Swings, houder van een zilveren olympische medaille in het schaatsen, toonde dat hij ook op de fiets goed uit de voeten kan en mocht bij de mannen met de Prijs voor de Strijdlust naar huis.





Populairste man op het podium was overduidelijk drievoudig kampioen veldrijden Wout Van Aert. Zijn overwinning op Timothy Dupont mocht dan wel slechts een bandbreedte bedragen, de gedoodverfde winnaar mocht wel met de Antwerpse trofee, een schaal met daarin een diamant verwerkt, naar huis.Van Aert was achteraf vooral opgetogen over het enthousiaste Antwerpse publiek: "In de smalle straten was het telkens een soort 'geluidsmuur' die je opreed, een beetje zoals in de cross."





Sfeer proeven

De kleine Celle, amper 2 jaar oud, was als zijn jongste fan naar de Grote Markt gekomen, compleet met fietshelm, Molteni-wielerpetje en regenboogtrui. "We komen elk jaar even van de sfeer proeven, Celle is er voor het eerst bij en meteen al fan van Wout Van Aert... denk ik", zegt zijn vader, Ward Devos uit Merksem.