Ooit het nummer 1 in de Antwerpse diamant, maar nu dreigt het faillissement voor diamantbedrijf Eurostar philippe truyts

10 maart 2019

18u13 0

Er raast opnieuw een schokgolf door de Antwerpse diamant. Eurostar Diamond Traders, ooit het nummer 1 in de sector, stevent op een faillissement af. Twintig jobs staan op de helling. Insiders zijn niet verrast en zagen al langer dat het bedrijf in slechte papieren zat. “Een reus op lemen voeten”, heet het.

Eurostar is al decennia een grote naam. Achter het prestigieuze bedrijf staat de Indiase diamantairsfamilie Mehta. Kaushik Mehta (69) richtte de onderneming op in 1978. Naast de Antwerpse hoofdzetel kwamen er vestigingen op vier continenten. Een actrice als Nicole Kidman schitterde met de Blue Flame-diamanten van Eurostar. In 2014 piekte de omzet op 2,5 miljard euro. Twee jaar later was dat gezakt naar 1,6 miljard euro, zo schrijft de zakenkrant De Tijd.

En nu vorderen de vroegere accountant en de voorlopige bewindvoerders die zijn aangesteld het faillissement. Die eis wordt gevolgd door de banken ABN AMRO en Standard Chartered Bank. Met een schuldenberg van een half miljard euro lijkt het einde onafwendbaar.

Te ambitieus

“Wanbeleid en foute beslissingen”, klinkt het in de Hoveniersstraat, het hart van de diamantwijk. Opmerkelijk: er wordt ook gewezen op de medeverantwoordelijkheid van de banken in het verhaal. “De nakende val van Eurostar heeft niets met fraude van doen. Wél met overdreven ambities: absoluut de grootste willen worden. Ze zijn in goede tijden – voor de financiële crisis van 2008 - zwaar gefinancierd door de banken. Toen het slechter ging, konden ze de hoge intresten niet meer betalen en zijn ze de ene put met de andere gaan vullen.”

In de kou

Bij de banken sloeg de slinger naar de andere kant. Meer en meer instellingen weigerden nog kredieten te verstrekken aan diamantairs. Tot heel wat handelaars zelfs geen zichtrekening meer konden openen. Een voorstel van federaal minister Kris Peeters (CD&V) dat diamantairs toch een opening zou bieden bij vier Belgische banken, bleef door de val van de regering dode letter. “Zo blijven bonafide diamantairs in de kou staan”, klinkt het. “Ze kunnen geen ruwe diamant meer aankopen omdat ze niet voldoende eigen middelen hebben. Dat dossier mag niet blijven liggen. De toekomst van de sector hangt ervan af. Er gaan nog bedrijven omvallen, ook grote.”

Niet alle stemmen zijn even pessimistisch. Het AWDC (Antwerp World Diamond Centre, koepel van de sector) geeft geen commentaar op Eurostar, maar wees onlangs nog op een voor Antwerpen stabiele omzet in 2018. De geslepen goederen deden het zelfs beter dan in 2017.

In de Antwerpse diamant werken officieel circa 6.000 mensen. Slechts een 350-tal onder hen zijn nog actief als slijper.

Eurostar hoopt er nog op dat de Antwerpse ondernemingsrechtbank het faillissement alsnog afwijst, zo laat het bedrijf weten. Een uitspraak zou deze week al kunnen vallen.