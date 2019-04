Onze tips voor het weekend ADA

12 april 2019

#Likeme houdt signeersessie

Wilrijk

Ter gelegenheid van de release van hun album, heb jij de mogelijkheid om de cast van #LikeMe in levende lijve te ontmoeten in de Mediamarkt van Wilrijk. #Likeme is het nieuwe paradepaardje van Ketnet. In januari werd elke week een nieuwe aflevering van deze reeks op de wereld losgelaten. Elke aflevering bevatte bewerkingen van Vlaamse en Nederlandse klassiekers zoals 'Lichtjes van de Schelde' van Bobbejaan Schoepen, 'Porselein' van Yasmine en 'Het is weer voorbij die mooie zomer' van Gerard Cox. Deze verrassende muzikale reeks verbindt generaties: Ketnetters van nu kunnen kennismaken met de Nederlandstalige klassiekers uit de tijd van hun ouders. Mediamarkt Wilrijk op zaterdag 13 april van 16 tot 17.30 uur.

Initiatie kajakpolo

Boom

Bij kajakpolo bewegen de spelers zich voort als vissen in het water, doelgericht en razendsnel op zoek naar de vangst: de bal. Om deze te bemachtigen druisen hun kajaks zonder enige twijfel of vrees tegen elkaar in en snijden hun peddels als messen door het water. Tijdens deze week van de provinciedomeinen leert een team van experten van BKS op zondag 14 april aan beginners alle kneepjes van het vak. Maximaal aantal deelnemers is 25 per sessie. Info en inschrijvingen op www.deschorre.be of www.weekvandeprovinciedomeinen.be. De initiatie vindt plaats om 13 uur in Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Schommelei 1, Boom. Kostprijs: 10 euro.

Oudste plantenbeurs van België

Kalmthout

Zondag wordt het opnieuw gezellig druk in Arboretum Kalmthout. Als oudste plantenbeurs in België lokt de plantendag er tweemaal per jaar, in de lente en in de herfst, duizenden tuinliefhebbers. Op één dag kun je dan ook de allerbeste kwekerijen van de Lage Landen bezoeken. De allerbeste kwekers en professionele verzamelaars verkopen tijdens de plantendag van Arboretum Kalmthout hun mooiste planten, bollen en zaden. Je vindt er een grote variatie aan voorjaarsbloeiers, plantgoed voor je moestuin en andere bijzondere, nieuwe of zeldzame tuinplanten. Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, 2920 Kalmthout, België, kassa van 9.30 tot 16.45 uur. Tickets 8,5 en 1,5 euro. www.arboretumkalmthout.be.

Ontwerpers tonen hun kunnen op Markt van Morgen

Antwerpen

Zondag vindt de eerste editie van de elfde jaargang van de 'gezelligste markt van 't Stad' plaats. Dertig nieuwe geselecteerde ontwerpers van mode, juwelen, grafisch werk en interieur presenteren en verkopen hun werk. De Markt van Morgen geeft, zoals de naam al doet vermoeden, nieuwe en beginnende ontwerpers en kunstenaars de kans hun producten aan de man te brengen. De dj's zorgen voor gezellige achtergrondmuziek én er is weer een nieuwe bar & foodtruck. Kortom: alles om er een fijne zondag van te maken en te genieten van de Kloosterstraat inAntwerpen. Zondag 14 april van 12.00 tot 18.00 uur in de Kloosterstraat.

Ravotten op hooikasteel

Deurne

Wil je spelen en genieten van het boerenleven? Tegenover de Kinderboerderij Rivierenhof staat speciaal voor de Week van de Provinciedomeinen een hooikasteel opgesteld. Kinderen tot 12 jaar kunnen naar hartenlust op de hooibalen ravotten maar dienen vergezeld te zijn van een volwassene die een oogje in het zeil houdt. Je kan het hooikasteel ook combineren met een bezoekje aan de Kinderboerderij, de speeltuin naast het kasteel, de minigolf of het doolhof. Vooraf inschrijven is niet nodig en de toegang tot het hooikasteel is gratis. Je vindt het kasteel tegenover de Kinderboerderij Rivierenhof. Zondag van 13 tot 17 uur