Onze oud-journalist Fernand Papon wordt 90 18 mei 2018

Fernand Papon, voormalig adjunct-hoofdredacteur van De Nieuwe Gazet, wordt vandaag negentig jaar. Hij is de langstlevende Vlaamse journalist met het laagste erkenningsnummer: 4. "Ik ga het rustig vieren. Mijn familie haalt me op voor een etentje", vertelt hij vanuit zijn woonst in Knokke. Fernand Papon begon in 1949 bij Het Laatste Nieuws. Negen jaar later volgde een fusie met De Nieuwe Gazet. Daar zou hij tot 1988 schitteren als politiek editorialist en zijn liefde voor cultuur (opera, ballet, theater) etaleren. Jarenlang leidde hij de Antwerpse Filmpersbond. De vroegere collega's daarvan bezochten hem woensdag nog. (PHT)