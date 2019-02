Ontwijde kerk De Peperbus in de ban van de ring: boksgala op 20 april philippe truyts

21 februari 2019

17u36 0 Antwerpen De Borgerhoutse boksclub BBS organiseert op zaterdag 20 april het gala ‘Champs in the Church’. Het opmerkelijke decor is dat van de inmiddels ontwijde Sint-Jan Evangelistkerk, in de volksmond De Peperbus. “Het is één van de vele projecten waarmee we de Peperbus tijdelijk invullen”, zegt Sofi Van Ussel, directeur van UNIZO Provincie Antwerpen.

De ondernemersorganisatie wil haar kantoren onderbrengen in de kerk aan de Sint-Janstraat. Van Ussel: “We hopen in april een bouwvergunning te kunnen indienen en vanaf september te starten met de verbouwing en de herinrichting van De Peperbus.” Voor de invulling laat UNIZO zich inspireren door buitenlandse blikvangers als Station F in Parijs en Rockstart in Amsterdam. “Het moet een project voor iedereen worden”, aldus Van Ussel. “De voorbije maanden hadden er onder meer een boekenbeurs, een mosselfeest en danslessen plaats.”

Boksschool BBS houdt ook van bijzondere plekken. In april vorig jaar was er de ‘Rumble in De Roma’. Een succes, met duizend toeschouwers. Misschien komt het gala op zaterdag 20 april wel in de buurt. Er staan twaalf kampen op het programma: met mannen, vrouwen en jongeren.