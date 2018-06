Ontwerp fiets- en voetpaden Plantin en Moretuslei klaar 16 juni 2018

Het plan voor de herinrichting van de fiets-en de voetpaden op de Plantin en Moretuslei is goedgekeurd. De werken starten in de loop van 2019. De Plantin en Moretuslei is voor fietsers een belangrijke invalsweg naar het centrum van de stad. In het ontwerp zijn verbeteringen gepland voor de zwakke weggebruiker.





Zo worden over het volledige traject en aan beide zijden zowel de fiets- als de voetpaden minimaal 1,80 meter breed. Van aan de Provinciestraat tot aan het Ringfietspad kan het fietspad 2 meter breed worden. De vele kruispunten worden ook compacter en overzichtelijker ingericht.





Verder zullen de meeste afslagen voor het autoverkeer net voor de verkeerslichten verdwijnen. Tot slot wordt het kruispunt van de Singel met de Plantin en Moretuslei - vandaag een gevaarlijk punt voor fietsers - veiliger ingericht. (BJS)