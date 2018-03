Ontslag van fraudejager ingetrokken 22 maart 2018

02u58 0 Antwerpen De Antwerpse magistraat Peter Van Calster mag terug aan de slag. Zijn ontslag dat vorig jaar door een tuchtcollege was uitgesproken, is gisteren in beroep ongedaan gemaakt. Hij krijgt nu een jaar schorsing. De man is echter al 17 maanden geschorst. Dus in de praktijk kan hij vandaag weer aan de slag. Dat laat zijn advocaat Johan Van Genechten weten.

Peter Van Calster lag geruime tijd overhoop met een deel van de Antwerpse magistratuur. Hij maakte furore als fraudejager, met name in grote dossiers van diamantfraude, maar kwam herhaaldelijk in aanvaring met collega's en oversten, zoals toenmalig Antwerps procureur-generaal Yves Liégeois. Hij vond dat zijn oversten te meegaand waren om diamantairs hun proces te laten afkopen.





Afluisterschandaal

In oktober 2016 werd hij drie maanden geschorst. Dat leidde een jaar later tot zijn ontslag omdat hij zijn functie zou hebben misbruikt. Van Calster had op eigen houtje een onderzoek naar een afluisterschandaal ingesteld. Zijn telefoon zou in het kader van de diamantoorlog illegaal zijn afgetapt. Van Calster zou tijdens dat onderzoek misbruik hebben gemaakt in zijn functie als magistraat. Een jaar geleden besliste de tuchtrechtbank in Gent daarom tot zijn ontslag. Hij tekende echter beroep aan. Die zaak werd behandeld voor de tuchtrechtbank in Brussel. Daar werd het ontslag hervormd naar een schorsing van één jaar.





Vermits Van Calster al sinds oktober 2016 op non-actief was geplaatst, kan hij onmiddellijk terug aan de slag. (PLA)