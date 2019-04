Ontploffing van kleur: verzorgingsmerk laat kunstenaar losgaan op Antwerpse gevel ADA

09 april 2019

Sinds zondag kan je in Antwerpen unieke street art gaan bewonderen. Grafisch designer Musketon creëerde in opdracht van verzorgingsmerk AXE ware kunstwerken waarbij hij groene elementen zoals bomen en planten op een unieke manier combineert met graffiti. “Het resultaat is een symbiose van kleuren, volumes en intensiteit, die voorbijgangers letterlijk tot stilstand brengt,” klinkt het bij AXE.

“Coole vibe”

Het werk vind je in de Leopoldstraat in Antwerpen. Grafisch designer Musketon, het alterego van Bert Dries (29), werkte 5 volle dagen aan de mural. Musketon deed dit naar aanleiding van de lancering van de nieuwe deodorant ‘AXE Fresh Forest & Graffiti’. Het gaat hier om twee geuren die op het eerste gezicht lijken te clashen, maar in werkelijkheid een parfum vormen.

“Het is de eerste keer dat ik de uitdaging kreeg om groen en graffiti met elkaar te combineren in grote murals. Ik heb ervoor gekozen om een ontploffing van kleur neer te zetten in combinatie met de keywords van de nieuwe AXE Fresh Forest & Graffiti. De collision van mijn kleurrijke graffiti in combinatie met de groene elementen geven een coole vibe”, zegt de kunstenaar.