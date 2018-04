Ontbrekende omleiding kwelt fietser Frankrijklei 10 april 2018

02u39 0 Antwerpen De tramsporen op de Frankrijklei ter hoogte van de Nationale bank worden momenteel vervangen. Dit zorgt niet enkel voor het autoverkeer voor hinder, ook de fietser weet amper waar hij aan toe is.

Tot eind vorige week stond er zelfs geen enkel bordje om aan te duiden dat er werken zijn, als fietser werd je gewoon geconfronteerd met een fietspad dat plots onderbroken wordt. Sinds gisteren is er al een lichte verbetering in de situatie: een verbodsbord vlak voor de hoek Mechelsesteenweg-Frankrijklei maakt duidelijk dat je via de werf aan de Nationale Bank niet verder mag fietsen in de richting van de binnenstad. Een omleiding is echter niet te bespeuren.





Tramsporen

"Deze werken aan de tramsporen gebeuren in opdracht van De Lijn. Het kan zijn dat er vrijdag nog geen bord stond, maar intussen is dat wel geplaatst door de aannemer en daarmee is er aan alle vereisten voldaan", klinkt het op het kabinet van schepen van Mobiliteit Koen Kennis. "Toegegeven, het zou wel handiger zijn als er al aan de hoek met de Van Breestraat een aanduiding zou staan. We kijken na of de aannemer verplicht is volgens de signalisatievergunning om een omleiding te voorzien. Het is sowieso verstandig om op de Mechelsesteenweg eerder af te slaan op de Van Breestraat en dan via de Rubenslei en de Louiza-Marialei te rijden. Daar kan je de Leien kruisen via de eerste oversteek richting de Stoopstraat. We beseffen dat het een kleine omweg is, maar dat is nu de veiligste route."





(DILA)