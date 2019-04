Onrust bij personeel Water-link, maar geen probleem voor drinkwater philippe truyts

04 april 2019

19u09 0

Bij Water-link, de Antwerpse drinkwatermaatschappij, zijn er spontane werkonderbrekingen geweest. Het conflict draait rond een aantal arbeidsvoorwaarden zoals overuren, weekendwerk en vakantieregelingen. “Er is afgesproken om de pijnpunten op papier te zetten”, zegt Skender Baleci, vakbondssecretaris van het ACV.

Baleci heeft het over een vertrouwensbreuk tussen personeel en directie. “De manier waarop de directie communiceert, is een pijnpunt. Helaas is dat ook een traditie van vele jaren bij Water-link (ex-AWW, red.). Morgen wordt opnieuw gepraat. We zullen zien wat het oplevert.”

Volgens voorzitter André Gantman is er nooit gestaakt. Hij wil het overleg alle kansen geven. De burgers hoeven zich trouwens geen zorgen te maken: er blijft overal drinkwater uit de kraan lopen.