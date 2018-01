Online formulier voor vragen over drama Paardenmarkt 20 januari 2018

02u41 0

De lokale politie van Antwerpen heeft een formulier online geplaatst voor iedereen die vragen heeft over de explosie en instorting aan de Paardenmarkt eerder deze week. "We merken op dat veel mensen met vragen zitten over hoe het nu verder moet na de ontploffing", klinkt het bij de politie. "Om slachtoffers en mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken raakten zo goed mogelijk te kunnen helpen, hebben we dit formulier online geplaatst." De politie benadrukt dat dit formulier niet voor dringende zaken geldt. "De vragen zullen zo snel mogelijk opgevolgd worden op de eerstvolgende werkdag. Wie vragen heeft over verloren spullen, het schadedossier of op zoek is naar een gesprek, kan het formulier invullen." Het formulier is beschikbaar op de website van de politie via www.politieantwerpen.be/vraag-verband-met-ontploffing-paardenmarkt. (BSB)