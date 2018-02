Ongeduldige chauffeur opgepakt 19 februari 2018

Een gezochte Fransman liep zaterdag door een stom toeval tegen de lamp. Een interventiepatrouille stond aan te schuiven in een file aan de Noorderlaan in de richting van de Italiëlei. De Franse man had niet zoveel geduld en stak de file voorbij over de vrije busbaan. De politie ging achter de wagen aan en kon het voertuig stoppen op de Italiëlei. De man van 43 jaar vloog uiteraard meteen op de bon voor de verkeersovertreding. Die aandacht had de bestuurder beter niet opgezocht. Want na controle in de politiebestanden, bleek dat de man nog geseind stond. Hij werd meegenomen naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. (PLA)