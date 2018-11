Onderzoekster wint PhD Cup met presentatie over menselijk brein in de ruimte NBA

14 november 2018

12u09 0 Antwerpen Angelique Van Ombergen, verbonden aan het departement Fysica van UAntwerpen, heeft gisteren de PhD Cup gewonnen. Angelique wist de jury in drie minuten te overtuigen met haar presentatie over de invloed van ruimtereizen op het menselijke brein. Zo zouden we tegen 2030 op een gezonde manier lange ruimtereizen kunnen maken.

Het onderzoek van Van Ombergen kaderde in een project van het European Space Agency. Zij onderzocht het effect van ruimtevaart en gewichtloosheid op het menselijk brein door voor én na ruimtemissies hersenscans bij kosmonauten af te nemen. “Dankzij een halve eeuw biomedisch onderzoek bij astronauten weten we veel over de lichamelijke klachten die ruimtereizen met zich meebrengen, zoals de afname van de spiermassa. Maar wat er met het menselijk brein gebeurt, weten we nog niet echt. Die kennis is cruciaal, want mensen gaan steeds langer de ruimte in en reizen naar Mars en maankolonisatie stonden nog nooit zo uitdrukkelijk op de agenda. Met mijn onderzoek wil ik dat beter in kaart helpen brengen”, aldus de laureate.

5.300X stem uitgebracht

Vier van de acht finalisten voor de PhD Cup waren afkomstig van de UAntwerpen dus er mocht al wel op een podiumplaats gehoopt worden. Jolien Faes (Departement Taalkunde) onderzocht hoe doofgeboren kinderen die een cochleair apparaat krijgen, leren spreken. Zij behaalde een derde plaats.

In de jury zaten onder anderen Jan Hautekiet en prof. dr. Sylvia Wenmackers (KU Leuven). Ook het publiek kreeg een stem in het aanduiden van een publiekswinnaar. Zo’n 5.300 mensen brachten een stem uit voor hun favoriet. Met ruim 1.200 stemmen achter haar naam ging de publieksprijs naar arts Katrien Benhalima. Dankzij haar onderzoek kunnen we zwangerschapsdiabetes bij vrouwen tijdig opsporen en behandelen