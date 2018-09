Onderzoekers vinden unieke tekening Rubens 05 september 2018

02u44 0 Antwerpen Onderzoekers van de Koninklijke Bibliotheek van België en het Rubenianum hebben in de collectie van het stadsmuseum Lier een unieke tekening uit het atelier van Rubens ontdekt.

Het gaat om een tekening van markiezin Isabella d'Este (1474-1539) waarop het verloren gegane schilderij van Pieter Paul Rubens was gebaseerd.





De tekening is een zeldzame getuige van een verloren gegaan schilderij van de Italiaanse markiezin door Rubens (1577-1640), dat hij heeft bijgehouden tot aan zijn dood. Het blad werd rond 1618 in het Rubens-atelier vervaardigd ter voorbereiding van een prent gegraveerd door Lucas Vorsterman. De tekening werd ontdekt tijdens een werkbezoek aan het museum in het kader van een gezamenlijk onderzoeksproject van de Koninklijke Bibliotheek van België en het Rubenianum.





Barokjaar

Dat de tekening net teruggevonden wordt tijdens het barokjaar, maakt de ontdekking nog bijzonderder. Bert Schepers, Senior Editor Corpus Rubenianum Ludwig Burchard bij het Centrum Rubenianum: "Het is hoogst uitzonderlijk dat bij zo een project een onbekende tekening uit het Rubensatelier wordt gevonden. Ook voor de samenstellers van het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, de complete oeuvrecatalogus van de barokke grootmeester die zijn voltooiing nadert, is deze vondst een verrassende aanvulling." (ADA)