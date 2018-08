Onderzoek ontploffing Paardenmarkt afgerond 21 augustus 2018

02u49 0 Antwerpen Het onderzoek naar de ontploffing op de Paardenmarkt is afgerond.

De onderzoeksrechter heeft het dossier teruggegeven aan het parket, dat zich nu buigt over de kwalificatie. "Het onderzoek is afgerond maar er is nog geen kwalificatie vastgelegd. Ook over de schuldvraag is er momenteel nog geen duidelijkheid", zegt woordvoerder voor het Antwerpse parket, Christel Minne. Het parket verwacht tegen midden oktober een kwalificatie te hebben. "Omdat er geen aangehoudenen zijn in het dossier, wordt de zaak daarna op de agenda gezet van de raadkamer die al dan niet verder naar de correctionele rechtbank doorverwijst. Een proces is ten vroegste voor volgend jaar."





De ontploffing op de Paardenmarkt was een van de zwaarste rampen in de recente Antwerpse geschiedenis. Twee mannen kwamen om het leven en verschillende panden werden onbewoonbaar verklaard. De ontploffing riep veel vragen op over de leefbaarheid van sommige Antwerpse panden en de controle daarop.





