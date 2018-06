Onderzoek om werken Gedempte Zuiderdokken te hervatten 16 juni 2018

Al meer dan drie weken liggen de werken aan de Gedempte Zuiderdokken stil. Juristen van de stad Antwerpen onderzoeken momenteel of en hoe ze de werken terug kunnen laten starten. De werken werden stilgelegd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen na een klacht van omwonenden die niet wilden dat er slechts één uitgang voor de ondergrondse parking zou komen. "Het onderzoek is volop bezig", aldus schepen van Mobiliteit, Koen Kennis (N-VA). In principe liggen de werken stil tot de rechter een uitspraak over de grond van de zaak doet. Dat kan een jaar duren, maar ook langer. Intussen tekenden al 8.000 mensen de petitie om de werken te laten hervatten. (DILA)