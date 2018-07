Onderzoek naar vastgoedambtenaar stad 20 juli 2018

De stad is een intern onderzoek gestart naar een medewerker van de dienst Vastgoedcoördinatie. Dat schrijft De Morgen. Eén van de vastgoedfirma's die investeren in de facelift van de wijk op en rond de IJzerlaan zou volgens de krant hulp hebben gekregen van de medewerker.





Rond de IJzerlaan is een hippe buurt in de maak. Een aantal bewoners zijn volgens De Morgen benaderd door vastgoedmakelaar Winvest, andere panden zijn opgekocht door de Maatschappij voor Industriële Ontwikkeling (MIO). De huurcontracten voor een aantal rijhuizen met studio's, zijn ondertekend door de stadsmedewerker die samen met haar broer zaakvoerder is van een bvba. "Nu is het een KMO-zone, maar de stad heeft de ambitie om de site te ontwikkelen. Dit is investeren in de hoop dat het ruimtelijk uitvoeringsplan wijzigt", stelt ze in De Morgen.





Dirk Delechambre, woordvoerder van de stad, bevestigt dat er sinds mei een intern onderzoek loopt na een klacht. "De dienst Interne Audit gaat na of de nevenactiviteit van het betrokken personeelslid niet in strijd is met de reglementering en de deontologie ter zake. Sinds vrijdag bekijkt ook het bureau voor Integriteit de zaak."





De stadsmedewerker beklemtoont in De Morgen dat de dienst Vastgoedcoördinatie enkel het eigen vastgoed van de stad beheert en dat ze geen inkijk heeft in bouwvergunningen. (PHT)