Ondervoorzitter Jong Vld afgeperst met naaktbeelden 11 mei 2018

02u24 3 Antwerpen Ondervoorzitter van Jong Vld Antwerpen, Aimé Schrauwen, wordt afgeperst met naaktfoto's. Hij komt zelf met het nieuws naar buiten om zo ook de afpersers voor te zijn. "Betalen is geen optie", zegt hij vastberaden.

Niet gemakkelijk, een beginnende politieke carrière, amper 23 jaar en dan via afpersers horen dat ze je naaktbeelden hebben en zullen verspreiden. "Dit zal enkele weken op de tanden bijten zijn en dan gaat dat weer over. Ik heb er voor gekozen om mijn vrienden en familie in te lichten. Ik was zelf nooit van plan om te betalen maar ik moest wel iets doen. Mijn omgeving de waarheid vertellen en aangifte doen leken mij het beste", zegt hij. Zijn verhaal werd ook prompt opgepikt in de media en kon rekenen op heel wat steunbetuigingen. "Mensen vinden het dapper. Ook mijn politieke vrienden reageren begripvol en vinden het moedig. Maar ik had toch liever bekend geweest om iets anders."





5.000 euro

Tegelijk wil Schrauwen ook een waarschuwing uitsturen naar andere jongeren. "Ik raakte aan de praat met een zekere Sophie, ik kende haar niet en zij gaf dat ook toe. Maar als beginnend politicus wil ik met iedereen in dialoog gaan. Ze sprak ook perfect Nederlands. Ze vroeg me of ik haar schoonheidssalon eens wilde bekijken en de link die ik openklikte bleek dus malafide te zijn. Binnen de kortste keren hadden ze al mijn bestanden. En ook oude naaktbeelden." 5.000 euro moest Schrauwen betalen. "Maar dat heb ik zelfs niet. Uiteindelijk gingen ze tot 150 euro maar dat onderhandelen gaf mij gewoon meer tijd om met mijn verhaal naar de politie te gaan. Ondertussen belagen ze me via allerlei valse Facebookprofielen en kan iedereen mijn foto's zien. Dat is pijnlijk maar ik laat me niet afpersen." (NBA)