Ondertussen blijft het in districten op politiek vlak windstil

21 november 2018

In de districten blijft het voorlopig windstil. Enkel in Berchem is er al een nieuwe coalitie op de been. In Antwerpen staat huidig districtsvoorzitter Paul Cordy wel voor een moeilijk keuze. Gaat hij verder met de huidige partners Groen en Open Vld? Of wisselt hij Groen in voor sp.a om een exacte afspiegeling van de stad te krijgen? Witte rook is daar vooralsnog niet maar wordt wel eerstdaags verwacht.

Voor Deurne wordt de witte rook volgende week verwacht. Ook daar is een afspiegeling van de stad theoretisch mogelijk maar zitten de N-VA momenteel wel in een coalitie met Groen en Open Vld.

In Merksem zit de sp.a al wel in een coalitie met N-VA en naar eigen zeggen is dat de laatste jaren goed gegaan, toch ziet huidig districtsburgemeester Luc Bungeneers zich niet genoodzaakt om snel aan de onderhandelingen te beginnen.

Het meest opmerkelijke district blijft Borgerhout waar Groen een klinkende overwinning behaalde. Dat N-VA daar in de meerderheid zal belanden lijkt nu des te onwaarschijnlijker.