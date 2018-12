Onderneemsters loodsen Jacob Jordaenshuis 21ste eeuw in met ‘JJ House’ philippe truyts

09 december 2018

14u16 0 Antwerpen Hartje stad heeft er een warme, bruisende plek bij: onderneemsters Sihame El Kaouakibi en Erika Xuan Nuygen geven het 17de-eeuwse Jacob Jordaenshuis in de Hoogstraat een nieuw leven met hun concept JJ House. Met de initialen van de barokmeester dus, een tijdgenoot van Rubens.

Tijdens Winter in Antwerpen kregen bezoekers al een voorsmaakje van het JJ House. De bar – de op en top gezellige Bohemian Lounge – opent op 14 januari, de andere ruimten kunnen al worden geboekt. “We hebben dit beschermd pand voor een periode van 18 jaar gehuurd”, vertellen Sihame en Erika. “Dit moet een creatieve hub worden. Met werkplekken, event- en vergaderruimten en tentoonstellingen. We mikken zowel op studenten, particulieren als bedrijven. Zo is er in de fantastische kelder (onder indrukwekkende gewelven, red.) binnenkort al een feest voor tachtig mensen.”

In het historische pand is het voorbije half jaar hard gewerkt. Plafonds, ramen, deuren en vloeren zijn behouden. De voederbakken van de paarden vind je ook nog terug in het interieur. Rapster Coely zorgde zaterdagavond voor het muzikale luik.