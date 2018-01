Ondergedoken Antwerpse drugsdealer geliquideerd in Rotterdam 02u51 0 Antwerpen De 29-jarige Samir El B. uit Deurne is kort voor Nieuwjaar neergekogeld in de Socratesstraat in Rotterdam. Hij bezweek zondag aan zijn verwondingen. De twintiger was geen onbekende in het Antwerpse drugsmilieu. Hij leefde sinds een veroordeling in 2015 tot drie jaar cel ondergedoken in de Rotterdamse onderwereld.

De schietpartij dateert al van vrijdagavond laat. De schutters meenden het, want ze losten meerdere schoten en lieten Samir El B. voor dood achter. Getuigen verwittigden de politie en de hulpdiensten brachten het slachtoffer uiteindelijk in kritieke toestand over naar het ziekenhuis, waar hij dan zondag overleed.





Advocaat Tim Smet : "Het is een zeer triestige zaak. De familie is er absoluut kapot van. Wij hadden er geen weet van dat hij ondergedoken zou leven in Rotterdam. In ons land was er in elk geval geen zaak meer lopende tegen hem. Zijn laatste dossier dateert al van drie jaar geleden."





Samir El B. was nog even bij bewustzijn en noemde zichzelf Mohamed El B. waardoor het voor de politie ook even onduidelijk was om wie het nu echt ging. Daarom onderzoekt de politie ook de piste dat misschien eerder zijn broer Mohamed het doel was van de aanslag.





Samir El B. werd op 20 november 2015 veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor betrokkenheid in een cocaïnehandel waarbij het kopstuk Michael H. uiteindelijk negen jaar zou krijgen.





Broer

Samir zou in heel de zaak slechts een 'bijrol' gespeeld hebben al bleek dat hij al eerder betrokken was bij drugsdeals want in 2011 had hij ook al eens een celstraf opgelopen van drie jaar. De veroordeling in 2015 kwam er nadat Samir verklaarde dat hij samen met zijn broer Mohamed El B. meer dan eens een partij coke ging ophalen in de Antwerpse haven.





Samir El B. werd drie keer veroordeeld op de correctionele rechtbank waaronder dus twee keer drie jaar cel. Drugs in de haven was zijn specialiteit. In een eerste poging had hij in ruil voor 50.000 euro 25 pakjes cocaïne uit een container gehaald. Later zou hij op diezelfde kade nog meer pogingen ondernemen.





Wat er nu precies in Rotterdam gebeurd is, is nog onduidelijk. Via camerabeelden hoopt de Nederlandse politie meer te weten te komen. (VTT/PLA)