Ondanks gure weer toch 250-tal klimaatjongeren in Antwerpen: “signaal dat we geen spijbelaars zijn” ADA

07 maart 2019

Ondanks de krokusvakantie en het wisselvallige weer, het regende oude wijven, kwamen toch een 250-tal jongeren naar het Operaplein om opnieuw te protesteren voor een beter klimaatbeleid. De jongsten waren aan het klappertanden terwijl de ouderen vol overgave opnieuw hun eisen kracht bijzette met spandoeken en kartonnen borden met boodschappen op. Maar tegelijk wilden ze een krachtige boodschap geven aan de mensen die de jongeren verwijten enkel te willen protesteren omdat ze dan niet naar school hoeven. “Het is koud, het giet en er staat een gure wind en toch zijn wij ook vandaag op straat gekomen ondanks dat het vakantie is. Dit is een krachtig signaal naar iedereen die ons afschildert als een bende spijbelaars,” klonk het door de micro. De speech werd op gejuich onthaald.

Omdat de klimaatjongeren geen toestemming hadden gekregen van de politie om door de straten te trekken, bleven ze op het Operaplein en ontvouwden ze een groot spandoek met een duidelijke boodschap dat ze nu een klimaatplan willen. Ze zongen liedjes en probeerden zich daar aan te verwarmen.

Nadien trokken de jongeren naar De Studio op het Mechelse Plein waar er nog een klimaatdebat op het programma stond.

