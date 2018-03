Onafhankelijke lijsttrekker voor sp.a JINNIH BEELS STAAT BOVEN VOORZITTER TOM MEEUWS NINA BERNAERTS

29 maart 2018

02u42 1 Antwerpen Met een onafhankelijke kandidate als lijsttrekker naar de kiezer trekken, dat is lef hebben. De Antwerpse socialisten gaan met Jinnih Beels op kop, onder de slogan 'opnieuw vooruit', naar de kiezer. "Het was de logische keuze en niemand valt over een partijkaart", klonk het.

Zes maanden geleden had slechts een handvol mensen van haar gehoord, vandaag is ze kandidaat burgemeester in de grootste stad van Vlaanderen. "Ik heb nog 0,0% geloof in de politiek, net zoals zovele mensen met mij. En dat zou niet mogen. Daarom stap ik in de politiek, om iets te veranderen en daar ga ik nu volop voor. We hebben hoge ambities, dat moeten we niet wegsteken. Ligt er veel druk op mijn schouders? Absoluut, maar goede druk, van 525.000 Antwerpenaren die een warme stad willen. Het geeft mij enorm veel goesting en kracht om iets te betekenen. Want dat is het hé, ik wil echt een verschil maken. Langs de zijlijn blijven roepen is niets voor mij, ik wil meewerken en oplossingen bieden en dat kan in de politiek", vertelt voormalig politiecommissaris, Jinnih Beels. Ze beseft dat de komende maanden nog zwaar kunnen worden, zeker gezien de persoonlijke aanvallen op bijvoorbeeld nummer twee Tom Meeuws. "Ik ben mij daar bewust van. Dat is één van de redenen waarom ik aan Tom tijd heb gevraagd om deze beslissing te nemen. Ik wil niet aan moddergooien doen, ik wil discussiëren over beleid."





Onderwijs

"Zonder de steun van mijn echtgenoot was dit niet mogelijk. Mijn zoon wil alleen dat ik school afschaf als ik win, ik heb gezegd dat ik het school langer zal maken, ja. Naast mijn eigen sterkten zoals veiligheid, vind ik ook onderwijs enorm belangrijk. We moeten echt inzetten op leerkrachten en brede scholen. Daarnaast zullen we heel hard inzetten op mobiliteit, de auto niet bannen maar wel naar het STOP-principe."





Beels zal zich nog moeten inwerken in verschillende onderwerpen maar als het op drugsbeleid of criminaliteit aankomt dan brandt het vuur in de ogen. "De Antwerpse drugsproblematiek oplossen? Dat is je reinste onzin. Er moet meer nationale en internationale samenwerking zijn om echt iets te veranderen. Iedereen moet betrokken worden, de overheid, maar ook jeugdwerk, hulpverlening, de academische wereld, het is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal."





Tom Meeuws, de voorzitter van de socialisten in Antwerpen, staat op twee.





"Uiteraard, na Samen heb ik onmiddellijk aan Jinnih gevraagd om lijsttrekker te worden. Dat ze geen partijkaart heeft, is onbelangrijk, ik heb haar nog nooit iets on-socialistisch horen zeggen. Het zou dom zijn om ons te profileren als een open partij en dan in onze cocon te kruipen. Ze is realistisch, pragmatisch, eerlijk en oprecht, we zien dat dat ook bij de mensen aanslaat", zegt Meeuws.