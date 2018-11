Omstanders houden gewapende dief in bedwang NBA

25 november 2018

Een gewapende dief heeft zaterdagavond voor wat commotie gezorgd op de De Keyserlei. Een man zou er geld gestolen hebben. Volgens getuigen beschikte hij over een mes. Enkele omstanders konden de man in bedwang houden tot de politie er was. De man van 40 jaar werd in de boeien geslagen en overgebracht naar de gevangenis. De verdachte uit Jodoigne was geen onbekende voor de politie.