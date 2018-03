Ommegang brengt hulde aan Semini 26 maart 2018

02u31 0 Antwerpen Voor de 32ste keer trokken de volkskunstgroep Rientje Vos, de stadstrommelaars, het Shantykoor Jolly Sailors en de reuzen van de Grote Markt naar Het Steen om er hulde te brengen aan Semini.

De legende wil dat Antwerpse vrouwen zich in gebed tot Semini richtten om hun kinderwens in vervulling te zien komen. Elke eerste zaterdag van de lente wordt Semini gevierd. Het beeldje van de vruchtbaarheidsgod bevindt zich boven de Steenpoort. Door de jaren heen is het erg in verval geraakt en nog nauwelijks zichtbaar. Vzw Aksie, die de ommegang in goede banen leidt, maakte zich zorgen dat door de renovatiewerken aan Het Steen ook het beeldje zou verdwijnen. Zij vroegen daarom aan de stad maatregelen om het reliëf te behouden en het zichtbaarder te maken voor het publiek. Schepen Koen Kennis beloofde meteen om het verhaal rond Semini bekender te maken bij het grote publiek. "We zullen het beeld beter belichten zodat de aandacht van de bezoekers er meteen op gevestigd wordt. En in Het Steen zullen we een replica zetten van hoe het beeldje er destijds uitzag. Folklore maakt een stad uniek, dus die folklore moeten we absoluut in ere houden." (ADA)